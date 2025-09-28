Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты: ответ прилетит мгновенно

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин попросил белорусского лидера прокомментировать заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты.
Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вы увидите потом, что они собьют и как.
После чего предположил, какие именно летательные аппараты могли бы быть сбиты. Например, по его словам, белорусский лидер часто летает в Беловежскую пущу, расположенную на границе с Польшей.
Что они, вертолет президента собьют? Или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно!
Другой вариант — будет сбит какой-то российский летательный аппарат над Калининградом.
Нам придется тогда, не дай бог конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят.
«Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся. Поговорят… Им надо сегодня громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить», — поделился Александр Лукашенко видением ситуации.
Однако подобным образом действовать нельзя, убежден белорусский лидер.
Он напомнил недавнюю ситуацию с беспилотниками, часть из которых была ликвидирована над территорией Беларуси, а об оставшихся, которые сбить не смогли, Минск предупредил Варшаву. По словам Лукашенко, Варшава была удивлена этим предупреждением.
Так они что, за это будут наши самолеты-вертолеты сбивать или российские?
После чего назвал это заявление глупым и непродуманным.
«Так действовать нельзя, соседи так не работают», — заключил Лукашенко.