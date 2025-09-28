Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты

«Болтать можно что угодно. Но когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как. Ответ прилетит мгновенно», — сказал Лукашенко.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности НАТО ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран — членов альянса.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес РФ в том, что военные самолеты якобы нарушают воздушное пространство европейских стран, беспочвенны. По его словам, доказательств этому представлено не было. Представитель Кремля добавил, что о ситуации, если страны НАТО примут меры против российских самолетов, ему «даже не хочется говорить».