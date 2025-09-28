Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес РФ в том, что военные самолеты якобы нарушают воздушное пространство европейских стран, беспочвенны. По его словам, доказательств этому представлено не было. Представитель Кремля добавил, что о ситуации, если страны НАТО примут меры против российских самолетов, ему «даже не хочется говорить».