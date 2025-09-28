Мосты перекрыты, программы «висят», полиция заблокировала даже пешеходные дорожки: Граждан Молдовы из Приднестровья не пропускают к избирательные участкам

Жители Приднестровья возмущены: им фактически запрещают голосовать, лишая права участвовать в выборах и выражать свою позицию.
"Сегодня при проверке машины досмотр был полным — даже капот поднимали, всё из машины доставали. Наш участок и их участок — просто небо и земля. Я заходил на их участок — всё красиво, по европейским стандартам. А нас, людей, здесь словно считают второсортными. Но главное — люди идут на выборы. Идут толпами, им всё равно, какие условия, они голосуют.
Конечно, для пожилых людей это тяжело. На таможне проверяли паспорта, движение шло постепенно, и многие люди так и шли дальше. Это далеко не демократия, они просто нас боятся", — рассказал житель Приднестровья.
Приднестровцев, которые едут к участкам для голосования, встречают полицейские, которых сегодня очень много. В частности, полиция Флорешт препятствует голосованию избирателей.
На мосту Рыбница-Резина с утра образовалась пробка.
Мост «Каменка — Сенатовка» — граждан не пропускают — говорят, что зависла программа.
Житель Каменки пытался пройти по мосту в Сенатовку, но не вышло. Ещё сказал, что потом на молдавский пост подъехали представители ОБСЕ. Тогда 3 машины всё-таки пропустили.
Режим Санду боится голоса народа и всеми силами мешает его отдать, пишут в телеграм-каналах.
За два дня до выборов власти перенесли 4 участка из Приднестровья.
Точные адреса перенесённых участков:
1.Из Варницы в Новые Анены — Лицей «А. Страиста», 5.
2.Из Варницы в Новые Анены — Школа искусств, ул. Суворова, 49.
3.Из Кочиер в Кишинёв — ул. Студенческая, 9/8, блок 6, Факультет механической инженерии, промышленности и транспорта.
4.Из села Дороцкое в Кишинёв — Национальный дворец «Николае Сулак», ул. Пушкина, 21.
5.Из села Хаджимус в Каушаны. Спортивный комплекс, бул. М. Еминеску, 29А.
Напомним, что накануне выборов в парламент Кишинёв решил начать внезапный ремонт сразу на 7 мостах, соединяющих левый и правый берега Днестра.