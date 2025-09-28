Касым-Жомарт Токаев: За 5 лет инвестиции в образование и науку увеличились в 5 раз

Поэтому государство в последние годы уделяет приоритетное внимание развитию отечественной науки. За последние пять лет объем инвестиций в образование и науку увеличился в пять раз. Растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с производством. В настоящее время запущено около 300 коммерческих проектов. Таким образом, формируется цепочка «Университет — исследования — инновации — коммерция». Чтобы придать мощный импульс этому процессу, следует уже в ближайшее время завершить его внедрение. Установлены партнерские отношениям с 40 престижными мировыми университетами. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных вузов. Создаются технопарки и инжиниринговые центры. Значительно укрепился авторитет Национальной академии наук. Во всех регионах приступили к работе научные советы. Особое внимание уделяется защите интересов ученых. Принят новый Закон «О науке и технологической политике», сформирована новая правовая модель управления наукой. Одной из ключевых задач остается укрепление кадрового потенциала отечественной науки, она должна быть в зоне особого внимания. Необходимо создавать благоприятные условия для молодых ученых. В целом, предстоит большая работа. Чтобы не оставаться на обочине прогресса, нам надо сплотиться и направить все наши силы на достижение поставленных целей.