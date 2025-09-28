Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой

«К чему это привело? Это афера еще бóльшая», — приводит в воскресенье слова Лукашенко агентство Белта.
Однако белорусский президент надеется и верит, что польский народ сможет в конечном итоге повлиять на ситуацию и политику своей страны.
«Я как-то сказал, что польский народ — неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям (ряда политиков — ред.) разгуляться», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что белорусская сторона нацелена на добрососедское сотрудничество. «Но нельзя действовать подобным образом. Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать. Особенно тем, кто живет по одну и другую сторону границы. Помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены», — сказал Лукашенко.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение «интересами безопасности», объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября.
Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений «Запад-2025». Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска «Тересполь — Брест», грузовых автомобилей — в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи». Движение грузовых поездов — в пунктах пропуска «Кузница-Белостоцкая — Гродно», «Семянувка — Свислочь», «Тересполь — Брест».