«Они что, вертолет президента собьют? Ответ прилетит мгновенно». Лукашенко прокомментировал заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября, в пятницу, общаясь с журналистами в Кремле, отреагировал на заявления НАТО о готовности сбивать самолеты. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Российский журналист поинтересовался у президента Беларуси, о чем он думает, когда слышит заявления о том, что в НАТО обсуждают возможность сбивать российские самолеты. Александр Лукашенко заметил, что болтать и запускать в публичное пространство можно любые аферы.
— А когда дойдет до дела — вот вы потом увидите, что они собьют и как. Что, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты — самолеты, вертолеты? — поинтересовался глава государства.
Президент Беларуси обратил внимание, что часто летает в Беловежскую пущу — это почти на границе с Польшей.
— Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно. Это же не война в Украине, — заявил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, соответствующие страны переживают и пугают Беларусь нападением на страну НАТО.
— Это значит, что они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать. А мы что, будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление (речь идет про заявление НАТО о готовности сбивать самолеты. — Ред.), — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко, комментируя заявление НАТО о том, что самолеты будут сбивать, ответил: «ну пусть попробуют, собьют».
— Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет, — отметил глава государства.
По словам президента Беларуси, подобное заявление является непродуманным и глупым. Он заметил, что так действовать нельзя, соседи так не работают.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой работой лучше заниматься белорусам, чтобы не воевать.
Кстати, Лукашенко назвал одну из важнейших отраслей для экономики Беларуси.
Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков назвал условие прекращения украинского конфликта.