Захарова сообщила о создании Западом барьера для доступа граждан к российским СМИ

Захарова считает, что естественная потребность людей в доступе к объективной информации не позволит «информационным стенам» Запада оставаться непробиваемыми, и люди будут искать способы получить альтернативные точки зрения. МИД России, по ее словам, продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов и обнародованию бездействия международных структур в этой сфере.