Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия ВПК. Владимир Зеленский заявил, что атака ВС РФ продолжалась более 12 часов, а также пригрозил ответными ударами. При этом основные разрушения в окрестностях украинской столицы были вызваны падением ракет американской системы ПВО Patriot. Подробности — в материале «Газеты.Ru».