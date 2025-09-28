Ричмонд
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб по выборам в Молдавии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.

«Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдовии», — написал Дуров на английском языке в своем Telegram-канале.

