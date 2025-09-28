Ричмонд
Дуров раскрыл просьбу Парижа и Кишинева блокировать каналы перед выборами

После задержания во Франции основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с просьбой помочь Молдавии в блокировке некоторых телеграм-каналов перед выборами президента, которые прошли в том октябре. Об этом предприниматель сообщил в Telegram.

Источник: РБК

«Примерно год назад, когда я застрял в Париже, ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии», — написал он.

Дуров отметил, что каналы из предоставленного списка были проверены и частично удалены за нарушения правил. «Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французские спецслужбы “скажут обо мне хорошие слова” судье, который распорядился о моем аресте», — рассказал он.

Материал дополняется.

