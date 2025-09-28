Ричмонд
Песков: Путин на следующей неделе планирует крупное выступление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства Владимира Путина на следующей неделе. По словам Пескова, ожидается достаточно крупное выступление президента, а также множество рабочих встреч и международных контактов в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

В беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил: «Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое, и точно, когда и где. Но неделя будет интересной», — сказал он. Детали мероприятия и точное время выступления планируют объявить позднее.

На прошедшей неделе Владимир Путин посетил Глобальный атомный форум на ВДНХ, где встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также провёл переговоры с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву в рамках «Мировой атомной недели». Лукашенко вместе с российским лидером заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ.

