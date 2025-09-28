Ричмонд
Премьер Кыргызстана прибыл с визитом в Минск

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл с визитом в Минск, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Беларуси.

Источник: Пресс-служба правительства Кыргызстана

В Минск прибыл с официальным визитом председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызской Республики.

говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что Адылбека Касымалиева в аэропорту белоруской столицы встретил вице-премьер Анатолий Сивак.

В Минске 29—30 сентября пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

По данным пресс-службы правительства Кыргызстана, в рамках визита в Беларусь Касымалиев встретится с президентом республики Александром Лукашенко и премьером Александром Турчиным. Планируется, что Бишкек и Минск подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества двух стран.

