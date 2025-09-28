Премьер Кыргызстана прибыл с визитом в Минск

По данным пресс-службы правительства Кыргызстана, в рамках визита в Беларусь Касымалиев встретится с президентом республики Александром Лукашенко и премьером Александром Турчиным. Планируется, что Бишкек и Минск подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества двух стран.