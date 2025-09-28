На выборах в Молдавии зафиксировали более 240 инцидентов

Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал «Реальный Кишинев». Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с «планками» по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал «Бельцы 24».