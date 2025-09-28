Маск ответил на пост Дурова о цензуре Telegram-каналов

В воскресенье Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии. Мессенджер отказал в таком запросе, поскольку Telegram не удаляет контент по политическим причинам.
«Вау», — отреагировал Маск на публикацию Дурова в соцсети Х.
