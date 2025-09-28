Стармер оказался самым непопулярным из всех премьеров Британии

Парламент, как показал результат, будет сформирован «подвешенным», то есть ни одна партия не получит большинство. Reform UK займет 311 из 650 мест, ей не хватит 15 делегатов для большинства. Лейбористы же могут занять 144 места, либерал-демократы — 78 мест, консерваторы — 45 мест, Шотландская национальная партия — 37 мест и «зеленые» — семь мест. Остальные места останутся за более мелкими партиями. При этом лейбористы потеряют около двух третей своих нынешних мест (сейчас имеют 411).