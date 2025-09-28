Песков: все понимают, что лучше не говорить о попытке Киева атаковать Кремль

Все понимают, каким будет ответ России на попытку Украины атаковать Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Владимир Зеленский своими угрозами пытается показать западным кураторам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронте «свидетельствует об обратном». Кроме того, со стороны Москвы и Минска последует мгновенная реакция, если страны НАТО собьют самолет России или Белоруссии, предупредил Александр Лукашенко.