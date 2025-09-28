«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово «Капосорт».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово «Капосорт».
