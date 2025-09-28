Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Источник: © РИА Новости

В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово «Капосорт».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».