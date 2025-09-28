Массовка для молдавского голосования: в Вероне на разных участках голосуют одни и те же люди.
В соцсетях появились свидетельства нестандартной организации голосования молдавской диаспоры в Италии. Выяснилось, что роль избирателей на разных участках в Вероне исполняют одни и те же люди.
Местный житель заметил, что в очередях на голосование в разных районах города в течение дня появлялась одна и та же группа лиц.
Автор видео попытался выяснить, сколько раз эти люди уже голосовали сегодня. Однако при первом же вопросе голосующие стремительно разбежались, некоторые даже прятали лица.
Ранее сообщалось, что избирательные участки в Италии получили от Кишинева требования обеспечить явку не менее 79% и минимум 87% голосов за PAS.
Теперь, кажется, становится ясно, как будут обеспечены такие невероятные цифры.
Ну и дальше… на выборах в Молдове сторонник партии «Действие и солидарность» (ПАС) сжигает бюллетени за оппозицию — Патриотический блок и Альтернативу — и оставляет только голоса за правящую партию.
На видео, предположительно снятом сотрудником ЦИК, видно, как он с гневом бросает пачки бюллетеней в мусор, называет избирателей «идиотами», а затем поджигает их. При этом показывает тонкую стопку голосов за ПАС и сокрушается, как мало людей поддержали партию власти.
Ждем официального опровержения.