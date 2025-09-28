Минобороны Беларуси раскрыло тех, кого непосредственно сдерживает «Орешник»

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар раскрыл в интервью «ВоенТВ», кого непосредственно сдерживает «Орешник».
Говоря о шумихе в странах Запада вокруг размещения в республике российского комплекса «Орешник», Тумар отметил, что данное оружие — мощный фактор сдерживания для указанных государств.
«Почему возникает в информационной сфере вся вот эта шумиха вокруг этого оружия? Потому что они недовольны этим, потому что это сдерживает непосредственно их», — подчеркнул замглавы Генштаба республики.
Кроме того, Тумар напомнил, что «Орешник», как и размещаемое в Беларуси российское тактическое ядерное оружие, могут быть использованы лишь в крайних случаях. И обратил внимание, что благодаря появлению в республике данных видов вооружений страна может не выделять лишние деньги на оружие и «разгрузить бюджет». В то же время на Западе на гонку вооружений тратятся бюджеты социальных программ.
Ранее глава МИД Максим Рыженков заявил в Нью-Йорке о российском ядерном оружии и «Орешнике» в Беларуси.
