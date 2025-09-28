Минобороны Беларуси раскрыло тех, кого непосредственно сдерживает «Орешник»

Кроме того, Тумар напомнил, что «Орешник», как и размещаемое в Беларуси российское тактическое ядерное оружие, могут быть использованы лишь в крайних случаях. И обратил внимание, что благодаря появлению в республике данных видов вооружений страна может не выделять лишние деньги на оружие и «разгрузить бюджет». В то же время на Западе на гонку вооружений тратятся бюджеты социальных программ.