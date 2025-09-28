Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов. Дипломат подчеркнул, что права русскоязычного населения на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены. Тогда можно обсуждать и гарантии безопасности для Киева.