Дятлова: Отопление в социальных учреждениях могут включить в любой момент

В Калининграде готовы включить отопление в социальных учреждениях в любой момент. Об этом рассказала журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова.
«Руководство школ, детских садов, больниц и других социальных учреждений может обращаться за подключением отопления. У нас всё готово к началу отопительного сезона», — подчеркнула Дятлова.
Она также отметила, что почти все социальные учреждения имеют техническую возможность для обособленной подачи теплоснабжения. Есть «лишь несколько исключений».
Точные сроки подачи тепла в жилые дома глава администрации называть не стала. Власти будут ориентироваться по погоде.