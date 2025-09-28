Ричмонд
Дятлова: Отопление в социальных учреждениях могут включить в любой момент

Руководство должно отправить заявку для подачи тепла.

Источник: AP 2024

В Калининграде готовы включить отопление в социальных учреждениях в любой момент. Об этом рассказала журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова.

«Руководство школ, детских садов, больниц и других социальных учреждений может обращаться за подключением отопления. У нас всё готово к началу отопительного сезона», — подчеркнула Дятлова.

Она также отметила, что почти все социальные учреждения имеют техническую возможность для обособленной подачи теплоснабжения. Есть «лишь несколько исключений».

Точные сроки подачи тепла в жилые дома глава администрации называть не стала. Власти будут ориентироваться по погоде.