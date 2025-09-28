Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами

По его словам, он много раз встречался с Путиным и уверен, что усиление давления на Россию — «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров». Рютте и Путин, в частности, встречались в апреле 2013 года в ходе визита последнего в Нидерланды, генсек тогда занимал пост премьер-министра страны.