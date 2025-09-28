Додон сообщил, что власти Молдавии готовятся аннулировать итоги выборов

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. Общественники выявили уже почти 250 нарушений на избирательных участках. Среди инцидентов — подвоз избирателей, подкупы и «карусели». Оппозиция уверена: президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партии могут аннулировать итоги выборов. Также выяснилось, что французские спецслужбы требовали удалить некоторые молдавские Telegram-каналы в связи с предстоящими выборами. Но команда Павла Дурова отказалась выполнять такой запрос. Как проходит день выборов в Молдавии — в материале «Газеты.Ru».