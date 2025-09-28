Ричмонд
МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором выразило протест Кишиневу в связи с применением антидемократических методов для недопуска приднестровцев на участки в Молдавии.

Источник: © РИА Новости

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с применением подобных антидемократических методов. Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса», — говорится в заявлении.

МИД ПМР также отметил, что действия Молдавии вновь подчеркивают полную несостоятельность риторики официального Кишинева, демонстрирующей мнимую заботу о населении Приднестровья, на фоне реального положения, при котором приднестровцев лишают права голоса.