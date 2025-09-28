МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с применением подобных антидемократических методов. Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса», — говорится в заявлении.
МИД ПМР также отметил, что действия Молдавии вновь подчеркивают полную несостоятельность риторики официального Кишинева, демонстрирующей мнимую заботу о населении Приднестровья, на фоне реального положения, при котором приднестровцев лишают права голоса.