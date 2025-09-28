Взаимная информподдержка. Что обсудили парламентарии Беларуси и Латинской Америки

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном семинаре «Партии и новое общество» в Мехико состоялась встреча депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергея Клишевича с парламентариями из Латинской Америки, на которой обсудили вопросы взаимодействия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Сергей Клишевич пообщался с депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, вице-председателем Единой социалистической партии Венесуэлы Танией Валентиной Диас, а также депутатом Палаты представителей Колумбии Алирио Урибой Муньосом. Стороны обсудили вопросы взаимной информационной поддержки в условиях продолжающейся информационной войны, с которой сталкиваются наши страны.
Колумбийский депутат подчеркнул ключевую роль инициатив Беларуси и ее Президента в урегулировании украинского конфликта, а также выразил готовность лично содействовать продвижению этих мирных инициатив в Латинской Америке, используя свой авторитет. «Мы должны работать над тем, чтобы 59 вооруженных конфликтов, которые существуют в мире, были решены мирным путем. Выражаем вам всю нашу солидарность и заявляем, что в Латинской Америке мы выступаем за мир во всем мире», — сказал Алирио Урибе Муньос.
Представительница Венесуэлы подчеркнула, что на встрече обсудили дружеские отношения между ее страной и Беларусью. «Эти отношения были начаты верховным команданте Уго Чавесом вместе с Президентом Лукашенко и продолжают объединять наши народы, несмотря на любые обстоятельства, несмотря на любые внутренние трудности, с которыми сталкивались обе страны, но всегда оставаясь едиными в общей цели — в построении многополярного, многополюсного мира, основанного на уважении к нациям, на законах, на взаимной солидарности и на идее мира, которым мы можем делиться, чтобы человечество становилось более человечным», — подчеркнула Тания Валентина Диас, добавив, что белорусский народ всегда может рассчитывать на братскую поддержку Венесуэлы. -0-