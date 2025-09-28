Взаимная информподдержка. Что обсудили парламентарии Беларуси и Латинской Америки

Представительница Венесуэлы подчеркнула, что на встрече обсудили дружеские отношения между ее страной и Беларусью. «Эти отношения были начаты верховным команданте Уго Чавесом вместе с Президентом Лукашенко и продолжают объединять наши народы, несмотря на любые обстоятельства, несмотря на любые внутренние трудности, с которыми сталкивались обе страны, но всегда оставаясь едиными в общей цели — в построении многополярного, многополюсного мира, основанного на уважении к нациям, на законах, на взаимной солидарности и на идее мира, которым мы можем делиться, чтобы человечество становилось более человечным», — подчеркнула Тания Валентина Диас, добавив, что белорусский народ всегда может рассчитывать на братскую поддержку Венесуэлы. -0-