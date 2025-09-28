Келлог рассказал о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

«Было подтверждено, что президент (Владимир) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk… это решение пока не принято, но он об этом просил», — заявил Келлог в интервью Fox News.
