Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог рассказал о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение по поводу возможной передачи Киеву ракет Tomahawk, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Источник: AP 2024

«Было подтверждено, что президент (Владимир) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk… это решение пока не принято, но он об этом просил», — заявил Келлог в интервью Fox News.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше