«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

Администрация президента США ещё не решила, разрешит ли союзникам по НАТО передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, о которых просит Владимир Зеленский. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Это решение не принято. Но я знаю, что Зеленский действительно просил их», — сказал Келлог.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО. С его слов, диалог уже перешёл в активную фазу, однако последнюю точку в нём поставят только в Овальном кабинете. До этого газета The Wall Street Journal писала, что США могут снять ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

