«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО. С его слов, диалог уже перешёл в активную фазу, однако последнюю точку в нём поставят только в Овальном кабинете. До этого газета The Wall Street Journal писала, что США могут снять ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия.