Захарова назвала «откровенностью» слова Санду о подкупе избирателей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «откровенностью» заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы подкупе избирателей на молдавских выборах.
«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдавии проходят выборы в парламент. Глава государства Майя Санду заявляла, что результаты выборов могут быть отменены из-за вмешательств в избирательный процесс.
Кроме того, платформа Monitorizez.eu, занимающаяся мониторингом выборов в Молдавии, зафиксировала отказы в доступе наблюдателям на избирательные участки в Германии, Испании, Румынии и Франции. Всего в ходе голосования было выявлено 243 нарушения.