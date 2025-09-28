Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Такой откровенности не ожидала»: Захарова с иронией отреагировала на слова Санду о подкупе избирателей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла «откровенными» высказывания президента Молдавии Майи Санду относительно предполагаемого внешнего влияния на выборы в стране. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Такой откровенности от неё я не ожидала», — написала Захарова, комментируя заявление Санду о «подкупе избирателей» на парламентских выборах.

Напомним, после голосования Санду обратилась к гражданам, заявив о выявленных в ходе выборов коррупционных схемах. Она упомянула, что обсуждала с правоохранителями методы противодействия попыткам подкупа избирателей, на которые, по её информации, было потрачено около 100 миллионов евро.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше