Российский актёр попал в базу украинского «Миротворца»* за помощь Донбассу

Актёрская карьера Батурина включает участие в таких популярных проектах, как «Знахарь» и «Обручальное кольцо». Также он снимался в сериалах «Метод Лавровой» и «Беспринципные». Его фильмография насчитывает множество работ в различных кинокартинах.