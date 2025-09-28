Следует напомнить, что Россия всегда выступала лишь за мирное разрешение конфликта с Украиной, путем заключения договора. Однако Москва требует прислушаться к ее позиции и выполнить несколько требований. Как ранее перечислял глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев обязан признать территории Донбасса за Россией, а также не вступать ни в какие военные альянсы.