Нетаньяху намерен обсудить с Трампом новые удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Отвечая на вопрос журналистов, Нетаньяху подтвердил свои намерения провести консультации с президентом США. Он выразил явное предпочтение, чтобы данный вопрос обсуждался непосредственно в Белом доме. Израильский премьер подчеркнул, что считает такую площадку для переговоров наиболее подходящей.
Ранее Life.ru писал, что Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС. Он потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.