Нетаньяху намерен обсудить с Трампом новые удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможность новых ударов по лидерам ХАМАС на территории Катара. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос журналистов, Нетаньяху подтвердил свои намерения провести консультации с президентом США. Он выразил явное предпочтение, чтобы данный вопрос обсуждался непосредственно в Белом доме. Израильский премьер подчеркнул, что считает такую площадку для переговоров наиболее подходящей.

Ранее Life.ru писал, что Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС. Он потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше