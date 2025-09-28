Россия и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве АЭС

Шульгинов входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посещает с официальным визитом Вьетнам.
«Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано», — сказал Шульгинов журналистам в воскресенье «на полях» заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
Он отметил, что проект строительства атомной станции стал одним из главных вопросов, которые затрагивались на заседании комиссии.
«Одно из главных направлений, которое подчеркнул и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним», — сказал Шульгинов.
Он подчеркнул, что Россия имеет большой опыт не только строительства, но и регулирования вопросов безопасности атомных блоков.
«В России уже создана правовая база, и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», — добавил глава комитета.
Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС «Ниньтхуан-1», соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве в минувшую пятницу.
В мае генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.