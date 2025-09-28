Звонок Трампа о российском газе застал Орбана врасплох во время семейного ужина

«Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет. Разумеется, я правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой, потому что мы были привержены интересам Венгрии, как и следовало», — сказал Орбан.