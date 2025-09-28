Вэнс сообщил об отказах России от встреч по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказывается от встреч по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, «русские должны проснуться и принять реальность». Политик также уточнил, что Вашингтон обсуждает возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk. Тем временем НАТО допустило, что конфликт на Украине завершится переговорами. Однако в Кремле заметили, что переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днем.
Россия отказалась от контактов по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое. За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сказал он.
Вэнс отметил, что ~ «русские должны проснуться и принять реальность».~ По его словам, многие люди погибают, а Москве якобы «нечем похвастаться». Он задался вопросом: сколько еще человек Россия готова потерять «ради ничтожного малого военного преимущества на земле»?
«Думаю, ответ не так уж и непредсказуем. Но наша позиция здесь, безусловно, заключается в том, что мы продолжим работать ради мира. И мы надеемся, что русские действительно осознают реальность», — отметил вице-президент.
Кроме того, Вашингтон обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп, добавил политик.
24 сентября Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей «очень дурные» последствия в случае отказа от «добросовестных» переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Давление на Россию.
Вооруженный конфликт на Украине, вероятно, завершится переговорами, спрогнозировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в американской военной академии в Вест-Пойнте. Но для этого необходимо надавить на Москву, уверен он.
«Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом и Тэтчер. В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами», — сказал генсек.
Но Зеленский должен знать, что Украина «защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», отметил Рютте. Генсек заверил, что~ альянс продолжит поддерживать Киев~, а гарантии безопасности Украине позволят сделать «мир прочным».
Рютте добавил, что он неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным, и «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров» — усилить давление на Россию.
Позиция Москвы.
Переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. В этом они [власти Украины] должны отдавать себе отчет. И, думаю, они отдают себе отчет», — отметил он.
Также пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на необходимость «вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций».
Песков добавил, что «в качестве дополнительного трека» нужно работать над реанимацией российских и американских двусторонних отношений. В разговоре с ТАСС официальный представитель Кремля уточнил, что адресованное главе Белого дома приглашение президента России приехать в Москву остается в силе, но «дальше все зависит от решения Трампа».
Накануне глава МИД России Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Однако Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов, подчеркнул он.
«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя в беседе с РИА Новости заявления Вэнса, заявил, что России «надо делать свое дело, а не реагировать на каждый их чих».
«Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться. Не думаю, что имеет смысл нам в этом разбираться», — высказался он.
Константинов добавил, что Россия «обязана заставить» западных политиков «считаться с собой».