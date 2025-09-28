Вэнс сообщил об отказах России от встреч по Украине

«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое. За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сказал он.