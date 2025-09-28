Россия поможет Вьетнаму построить первую атомную электростанцию

Российская сторона также подчеркнула, что обладает значительным опытом не только в строительстве атомных объектов, но и в обеспечении их безопасности. В России уже создана развитая правовая база по регулированию работы атомных блоков, которая совершенствуется с учетом международных стандартов. Шульгинов предложил активнее обмениваться опытом с вьетнамскими коллегами для разработки нормативных документов и стандартов в области ядерной энергетики.