Россия поможет Вьетнаму построить первую атомную электростанцию

Шульгинов заявил о подписании соглашения о строительстве АЭС.
Россия и Вьетнам планируют до конца 2025 года подписать межправительственное соглашение о строительстве на территории Вьетнама атомной электростанции с участием российских специалистов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
«Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано», — приводит слова парламентария ТАСС. Шульгинов отметил, что стороны вернулись к идее реализации крупной энергетической инициативы.
Российская сторона также подчеркнула, что обладает значительным опытом не только в строительстве атомных объектов, но и в обеспечении их безопасности. В России уже создана развитая правовая база по регулированию работы атомных блоков, которая совершенствуется с учетом международных стандартов. Шульгинов предложил активнее обмениваться опытом с вьетнамскими коллегами для разработки нормативных документов и стандартов в области ядерной энергетики.
Ранее Россия уже заключала аналогичные соглашения с другими странами, в частности, в 2024 году был подписан документ о совместной проработке проекта строительства АЭС в Эфиопии, предусматривающий создание рабочей группы и подготовку дорожной карты. Российская сторона активно развивает международное сотрудничество в сфере атомной энергетики и обмен опытом по подготовке специалистов.