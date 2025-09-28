В мэрии Нижнего Новгорода появится департамент сельского хозяйства

В администрации Нижнего Новгорода будет создан департамент сельского хозяйства в рамках. Соответствующий проект изменений рассмотрят на первом заседании новоизбранной городской думы 29 сентября.
Новая структура будет подчиняться первому заместителю главы города. Параллельно планируется повысить статус контрольно-ревизионного и административно-технического управлений до уровня департаментов. Также два сектора — по государственной тайне и технической защите информации — получат статус отделов.
Еще одним значимым изменением станет включение администрации Кстовского района в структуру городской власти. Это увеличит количество территориальных органов управления до девяти районных администраций и Новинского сельсовета. Руководитель Кстовского района, как и другие главы районов, получит статус заместителя мэра Нижнего Новгорода.