В мэрии Нижнего Новгорода появится департамент сельского хозяйства

Еще одним значимым изменением станет включение администрации Кстовского района в структуру городской власти. Это увеличит количество территориальных органов управления до девяти районных администраций и Новинского сельсовета. Руководитель Кстовского района, как и другие главы районов, получит статус заместителя мэра Нижнего Новгорода.