В мэрии Нижнего Новгорода появится департамент сельского хозяйства

Изменения структуры городской администрации обсудят на заседании Гордумы 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Нижнего Новгорода будет создан департамент сельского хозяйства в рамках. Соответствующий проект изменений рассмотрят на первом заседании новоизбранной городской думы 29 сентября.

Новая структура будет подчиняться первому заместителю главы города. Параллельно планируется повысить статус контрольно-ревизионного и административно-технического управлений до уровня департаментов. Также два сектора — по государственной тайне и технической защите информации — получат статус отделов.

Еще одним значимым изменением станет включение администрации Кстовского района в структуру городской власти. Это увеличит количество территориальных органов управления до девяти районных администраций и Новинского сельсовета. Руководитель Кстовского района, как и другие главы районов, получит статус заместителя мэра Нижнего Новгорода.