В Польше сообщили о повреждении здания посольства в Киеве

По словам Вронского, после случившегося была оперативно проведена предварительная оценка нанесённого ущерба. Её результаты показали, что повреждения являются незначительными. Работа дипломатической миссии не будет нарушена, и её консульский отдел откроется для посетителей в понедельник в обычном режиме.