Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше сообщили о повреждении здания посольства в Киеве

Здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения обломка ракеты. Об этом заявил представитель МИД республики Павел Вронский, передаёт радиостанция RMF FM.

Источник: Life.ru

Вронский в беседе с журналистами описал детали произошедшего. Он подтвердил, что фрагмент поразил крышу консульского отдела, пробил потолок и оказался на кухне. Дипломат отдельно отметил, что в данном происшествии никто из сотрудников посольства не пострадал.

По словам Вронского, после случившегося была оперативно проведена предварительная оценка нанесённого ущерба. Её результаты показали, что повреждения являются незначительными. Работа дипломатической миссии не будет нарушена, и её консульский отдел откроется для посетителей в понедельник в обычном режиме.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что беспилотники, чьи обломки были обнаружены в Польше, имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. При этом Москва предложила Варшаве провести встречу для совместного расследования, включающего анализ обломков и оценку зоны поражения.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше