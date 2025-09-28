Ричмонд
WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США в Вирджинии

Ранее глава Пентагона распорядился срочно собрать офицеров ВС США на закрытое совещание.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, посетит встречу с участием высокопоставленных чинов армии США в Вирджинии, пишет Washington Post со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания копию документа.

«Президент Дональд Трамп принял решение, что поедет на встречу ведущих генералов страны в Куантико в штате Вирджиния, которую распорядился провести министр обороны Пит Хегсет», — говорится в публикации.

Журналисты предположили, что присутствие Трампа серьезно усложнит работу служб безопасности на этом «масштабном и практически беспрецедентном военном мероприятии», участие в котором примут сотни высокопоставленных офицеров.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет поставил задачу срочно собрать высшие военные чины на закрытое совещание. Предполагается, что темой встречи может быть подготовка новой стратегии национальной обороны или планы по сокращению численности высшего командного состава.

При этом Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече Хегсета с генералами и адмиралами ВС США.

