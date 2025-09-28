Песков: РФ считает актуальным вопрос учета ядерных арсеналов Британии и Франции

Российская сторона считает актуальным вопрос об учебе ядерных арсеналов Великобритании и Франции. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей в целом проблемы мировой европейской безопасности и стратстабильности», — отметил он.
При этом Песков отметил, что диалог о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений должен начаться между Россией и США, поскольку ДСНВ является двусторонним документом.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал Соединенные Штаты обсудить ядерное оружие из-за проблем в стратегической сфере в связи с деструктивными действиями Запада.