Глава таможни сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия

ГТК сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский сказал телеканалу СТВ, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.

В частности, Орловский отметил, что Польша после открытия границы 25 сентября работает примерно по тому же сценарию, как и до закрытия погранпунктов, произошедшего примерно двумя неделями ранее — 12 сентября.

«Принимают где-то половину от пропускной способности», — отметил глава ГТК Беларуси.

Вместе с тем Владимир Орловский подчеркнул:

«Я хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них, в самом деле, итальянская забастовка: не больше 100 грузовиков принимают к себе, ну и по легковому направлению тоже ограничено».

По словам председателя ГТК, по литовскому и латвийскому направлению ситуация «стабильно хуже». Что касается Польши, то закрытие создало неприятную ситуацию, но «все-таки движение идет быстрее».

Ранее мы писали, какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025.