Глава таможни сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский сказал телеканалу СТВ, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.
В частности, Орловский отметил, что Польша после открытия границы 25 сентября работает примерно по тому же сценарию, как и до закрытия погранпунктов, произошедшего примерно двумя неделями ранее — 12 сентября.
«Принимают где-то половину от пропускной способности», — отметил глава ГТК Беларуси.
Вместе с тем Владимир Орловский подчеркнул:
«Я хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них, в самом деле, итальянская забастовка: не больше 100 грузовиков принимают к себе, ну и по легковому направлению тоже ограничено».
По словам председателя ГТК, по литовскому и латвийскому направлению ситуация «стабильно хуже». Что касается Польши, то закрытие создало неприятную ситуацию, но «все-таки движение идет быстрее».
