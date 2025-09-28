Ричмонд
В Молдавии завершились парламентские выборы

В Молдавии с окончанием парламентских выборов закрылись избирательные участки.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии подошли к концу парламентские выборы, избирательные участки на территории страны закрылись.

Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 33,3 процента, поэтому выборы признали состоявшимися.

По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели сообщают, что число нарушений превысило 600. Первые предварительные результаты появятся после 21.00.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.

Главное противостояние развернется между правящей партией «Действие и солидарность», ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет «Патриотический блок». В него входят четыре политсилы:

«Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева;Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина; «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузии Ирины Влах.

Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова». Отданные за нее голоса учитывать не будут.

