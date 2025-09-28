Ричмонд
Мэр Нью-Йорка Адамс решил не баллотироваться на второй срок

Глава Нью-Йорка Эрик Адамс официально заявил о прекращении своего участия в предвыборной кампании, тем самым отказавшись от дальнейших попыток занять пост мэра. Выборы, напомним, назначены на 4 ноября 2025 года.

Источник: Life.ru

«Несмотря на всё то, чего мы достигли, я не могу больше продолжать свою предвыборную кампанию», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

Эрик Адамс вступил в должность мэра Нью-Йорка 1 января 2022 года, став вторым темнокожим главой города и вторым демократом подряд на этом посту за последние два десятилетия. Его предшествующий опыт включает руководство боро Бруклин и работу в качестве сенатора штата Нью-Йорк. Значительную часть своей карьеры, более 20 лет, Адамс провёл в полиции города, где дослужился до звания капитана.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для лиц, обвиняемых в убийствах на территории Вашингтона. Во время общения с журналистами он заявил, что такая мера соответствует особому статусу столицы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

