Мэр Нью-Йорка Адамс решил не баллотироваться на второй срок

Эрик Адамс вступил в должность мэра Нью-Йорка 1 января 2022 года, став вторым темнокожим главой города и вторым демократом подряд на этом посту за последние два десятилетия. Его предшествующий опыт включает руководство боро Бруклин и работу в качестве сенатора штата Нью-Йорк. Значительную часть своей карьеры, более 20 лет, Адамс провёл в полиции города, где дослужился до звания капитана.