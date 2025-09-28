В Молдавии завершились парламентские выборы

В воскресенье 28 сентября в Молдове состоялись внеочередные выборы депутатов парламента, которые будут исполнять свои полномочия в течение четырех лет. Согласно официальным данным, явка избирателей превысила отметку в 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися. В молдавском парламенте предусмотрено 101 депутатское кресло. Для прохождения в законодательный орган независимым кандидатам необходимо набрать не менее 2% голосов, политическим партиям — не менее 5%, а избирательным блокам — не менее 7%.