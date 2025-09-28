Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершено

Напомним, что в Молдавии сегодня проходили досрочные парламентские выборы, которые были признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Их итог может сильно повлиять на планы президента Майи Санду на дальнейшее сближение с ЕС. Ранее стало известно что несколько мостов на границе с Приднестровьем были перекрыты под предлогом «минирования». В связи с этим граждане ПМР не получили возможность проголосовать на выборах.