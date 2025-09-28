Ричмонд
Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершено

Выборы в парламент Молдовы завершились — избирательные участки по всей стране закрыты. Первые предварительные результаты появятся после 21.00 (совпадает с мск).

Источник: Life.ru

Полиция зафиксировала свыше 200 инцидентов, связанных с нарушениями в день голосования, включая агитацию и нарушение тайны голосования. Все сообщения проходят проверку. Наблюдатели же говорят о более чем 600 зафиксированных нарушениях. В выборах участвовали 22 кандидата от 14 партий, 4 блоков и 4 независимых кандидатов. Партия «Великая Молдова» была снята с выборов в день голосования, и её голоса будут аннулированы.

Напомним, что в Молдавии сегодня проходили досрочные парламентские выборы, которые были признаны состоявшимися, поскольку порог явки в 33% был преодолён. Их итог может сильно повлиять на планы президента Майи Санду на дальнейшее сближение с ЕС. Ранее стало известно что несколько мостов на границе с Приднестровьем были перекрыты под предлогом «минирования». В связи с этим граждане ПМР не получили возможность проголосовать на выборах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

