РФ и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве первой вьетнамской АЭС

Проект строительства вьетнамской АЭС стал одним из главных вопросов на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Нацсобрания Вьетнама. Шульгинов также напомнил, что Россия имеет большой опыт в строительстве станций и регулировании вопросов безопасности на подобных предприятиях.