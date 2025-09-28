Ричмонд
РФ и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве первой вьетнамской АЭС

Николай Шульгинов заявил, что Россия и Вьетнам обсудили проект строительства атомной станции на территории государства.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Вьетнам могут подписать межправительственное соглашение о строительстве первой вьетнамской атомной электростанции.до конца 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по энергетике Николай Шульгинов.

«Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано. проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним», — заявил он.

Проект строительства вьетнамской АЭС стал одним из главных вопросов на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Нацсобрания Вьетнама. Шульгинов также напомнил, что Россия имеет большой опыт в строительстве станций и регулировании вопросов безопасности на подобных предприятиях.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил организовать обучение российских чиновников во Вьетнаме в 2025 году.