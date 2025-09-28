Наблюдатели из Promo-Lex сообщили о 624 инцидентах на выборах в Молдавии

На парламентских выборах в Молдавии зафиксировали 624 нарушения, сообщила общественная правозащитная организация Promo-Lex.
«Миссия по наблюдению за выборами Ассоциации Promo-LEX представила в воскресенье, 28 сентября 2025 года, предварительные выводы о проведении парламентских выборов, сообщив о 624 подтвержденных инцидентах по состоянию на 19:30», — говорится в отчете правозащитников.
В нем также говорится, что примерно половину инцидентов (314) зафиксировали в период с 14:30 до 19:30 по мск. Большая часть из них связана с нарушением тайны голосования и организованной перевозкой избирателей, указано в докменте.
Ранее платформа Monitorizez.eu, занимающаяся мониторингом выборов в Молдавии, зафиксировала отказы в доступе наблюдателям на избирательные участки в Германии, Испании, Румынии и Франции. Всего в ходе голосования было выявлено 243 нарушения.
Напомним, 28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент, жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года. Всего в Молдавии работают более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 301 участок работает за пределами страны. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики.