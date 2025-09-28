Ричмонд
В Госдуму внесен законопроект о запрете на размещение произведений иноагенов

Госсовет Крыма внес в Госдуму инициативу, предлагающую введение запрета на публичное размещение в культурной сфере произведений иноагентов.

Источник: Комсомольская правда

В Государственную думу РФ внесен законопроект, устанавливающий запрет на публичное размещение в информационном поле произведений иностранных агентов. Соответствующую инициативу внес Государственный совет Республики Крым.

«Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму», — сообщил в беседе с ТАСС председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Отмечается, что инициатива предполагает установить запрет на размещение в инфополе и использование в культурной сфере произведений за авторством иноагентов или правах, принадлежащих им.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября 2025 года вступил в силу запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности.