В Госдуму внесен законопроект о запрете на размещение произведений иноагенов

В Государственную думу РФ внесен законопроект, устанавливающий запрет на публичное размещение в информационном поле произведений иностранных агентов. Соответствующую инициативу внес Государственный совет Республики Крым.
«Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму», — сообщил в беседе с ТАСС председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Отмечается, что инициатива предполагает установить запрет на размещение в инфополе и использование в культурной сфере произведений за авторством иноагентов или правах, принадлежащих им.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября 2025 года вступил в силу запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности.