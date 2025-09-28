Ричмонд
«Отчаянная попытка»: В США предупредили об опасном плане европейцев против России

Европейские армии не смогут сдержать Россию без активного участия Соединённых Штатов. Такое мнение выразил отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Источник: Life.ru

«Самое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединённые Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть. Это ведь делают маленькие страны», — сказал он на YouTube-канале Deep Dive.

Он подверг критике состояние вооружённых сил ведущих европейских держав, выделив при этом польскую армию как сравнительно боеспособную. По его оценке, армии Германии, Франции и Великобритании не имеют шансов на выживание в гипотетическом противостоянии с Россией.

Эксперт также констатировал, что международная обстановка продолжает стремительно накаляться с каждым днём. Он связал эту динамику с ослаблением позиций так называемых глобалистов, которые традиционно определяют политический курс в Европе.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что администрация Штатов не запрещает Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. По его словам, для Украины не существует неприкосновенных мест в выборе целей на российской территории.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

