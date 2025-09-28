Нетаньяху не исключил возможную амнистию для членов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для членов палестинской организации ХАМАС по окончании боевых действий в секторе Газа. Соответствующее заявлением он сделал в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, детали этого еще нужно проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, что если лидеры ХАМАС, например, будут сопровождены за пределы страны, да, если они прекратят войну и отпустят всех заложников, мы выпустим их», — сказал израильский политик.
Кроме того, Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что данный вопрос прямо сейчас обсуждается, а конкретные условия будут определены в результате переговоров.
Отметим, ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что глава США Дональд Трамп может начать давить на Нетаньяху после того, как страны Запада признали Палестину как государство. Эксперт считает, что Израиль не согласится с признанием государственности Палестины и может ответить на это боевыми действиями.