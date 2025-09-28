Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху не исключил возможную амнистию для членов ХАМАС

Как отметил премьер-министр Израиля, этот вопрос прямо сейчас обсуждается.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для членов палестинской организации ХАМАС по окончании боевых действий в секторе Газа. Соответствующее заявлением он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, детали этого еще нужно проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, что если лидеры ХАМАС, например, будут сопровождены за пределы страны, да, если они прекратят войну и отпустят всех заложников, мы выпустим их», — сказал израильский политик.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что данный вопрос прямо сейчас обсуждается, а конкретные условия будут определены в результате переговоров.

Отметим, ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что глава США Дональд Трамп может начать давить на Нетаньяху после того, как страны Запада признали Палестину как государство. Эксперт считает, что Израиль не согласится с признанием государственности Палестины и может ответить на это боевыми действиями.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше